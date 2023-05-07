Саперы работают на месте взрыва машины Прилепина в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Саперы работают на месте взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

"Взрывотехники группы разминирования ОМОН Буревестник управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", – отметили в сообщении.

Утром в субботу, 6 мая, в автомобиле, в котором находился Прилепин, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. Прилепин был травмирован, а водитель машины погиб. Писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

В МИД РФ назвали Вашингтон и Киев ответственными за теракт против Прилепина. В министерстве указали на отсутствие реакции со стороны Штатов, отметив, что это демонстрирует реальное отношение США к таким инцидентам.



МИД РФ назвал США и Украину ответственными за теракт против Прилепина