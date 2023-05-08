СК РФ предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на писателя Прилепина

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в терроризме Александру Пермякову, которого задержали за покушение на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт") и статьей 222 Уголовного кодекса РФ ("Незаконный оборот оружия")", – подчеркивается в заявлении.

Согласно информации, СК РФ также ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого.

6 мая в автомобиле, в котором находился Прилепин, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. В результате инцидента погиб человек. Пострадавшего писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины