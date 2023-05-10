Погибшего соратника Прилепина представили к ордену Мужества и награде Росгвардии

Фото: ТАСС/Стрингер

Погибший соратник сопредседателя писателя Захара Прилепина Александр Шубин был представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

Автомобиль с Прилепиным и сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным был взорван 6 мая в Нижнем Новгороде. Шубин погиб, писатель получил травмы.

Медики успешно прооперировали Прилепина и ввели в медикаментозный сон до 7 мая. Сейчас состояние писателя остается стабильным.

Обвиняемый в покушении Александр Пермяков признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Как рассказал мужчина, украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

Сейчас Пермяков заключен под стражу, ему предъявили обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины