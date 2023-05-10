В пресс-службе Прилепина рассказали о его состоянии

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Состояние писателя Захара Прилепина, который пострадал в результате подрыва его автомобиля, остается стабильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. Он находился в автомобиле с сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным, который погиб в результате подрыва.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Приленпина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины