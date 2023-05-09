Мурашко рассказал о состоянии Захара Прилепина

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Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате подрыва его автомобиля, получает всю медицинскую помощь, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает", – сказал министр.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. Писатель ехал с сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным, который погиб после детонации взрывного устройства.

Писатель получил травмы, но был прооперирован и введен в медикаментозный сон для восстановления, из которого его вывели на следующий день, 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Приленпина.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Во время допроса Александр Пермяков признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина