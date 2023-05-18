Пресс-секретарь Прилепина рассказала о состоянии писателя перед третьей операцией

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Состояние писателя Захара Прилепина, ранее пострадавшего в результате подрыва автомобиля, стабильно. Пациента готовят к третьей операции. Об этом рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

"Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время. Это будет уже третье оперативное вмешательство", – говорится в публикации в телеграм-канале писателя.

Кондакова отметила, что медики оставляют Прилепина в палате интенсивной терапии до операции.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

