В пресс-службе Прилепина заявили, что писатель останется в палате интенсивной терапии

Фото: ТАСС/пресс-служба Захара Прилепина

Состояние писателя Захара Прилепина остается стабильным, он находится в палате интенсивной терапии по рекомендации медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.



"На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы", – указано в сообщении.

Врачи консультируются с коллегами из других медицинских центров для дальнейшего лечения, отметили представители писателя.

Прилепин будет находиться в палате интенсивной терапии до тех пор, пока врачи не примут решения о последующих действиях для его восстановления, резюмировали в пресс-службе.

Ранее представители писателя сообщали, что Прилепину могут провести вторую операцию. Они добавили, что чувствительность и движения в пальцах ног присутствуют.

6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. В результате произошедшего писатель получил травмы, а Шубин погиб.

Прилепин был прооперирован и введен в медикаментозный сон, из которого его вывели 7 мая.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Мужчина по имени Александр Пермяков признался в содеянном и рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



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