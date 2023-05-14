В пресс-службе Прилепина сообщили, что врачи рассматривают вопрос о второй операции

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Писателю Захару Прилепину может быть проведена вторая операция, его состояние остается стабильным. Он находится в палате интенсивной терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

"Врачи продолжают диагностику и наблюдение, рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления", – говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что чувствительность и движения в пальцах ног присутствуют.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

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