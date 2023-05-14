Прилепин планирует вернуться в зону спецоперации после восстановления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Писатель Захар Прилепин, который ранее пострадал в результате подрыва автомобиля, намерен вернуться в зону проведения спецоперации РФ на Украине после того, как полностью восстановится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

"Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода", – уточнили в пресс-службе.

Сам писатель считает, что покушение на него было запланировано именно на тот момент, когда он возвращался из зоны боевых действий, поскольку в зоне проведения спецоперации цель сложнее найти. Прилепин рассказал, что во время службы он не пользуется телефоном, ездит на других транспортных средствах, а его местоположение постоянно меняется.

Также он вспомнил, что 25–27 апреля, когда он стал чаще появляться в Луганске накануне своего отъезда, поступили сведения, что его ищут сразу три вражеских группы.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



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