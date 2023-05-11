Бастрыкин заявил, что обвиняемый в покушении на Прилепина действовал не один

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МВД РФ

Следственный комитет (СК) РФ устанавливает сообщников Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем", – цитирует его ТАСС.

По словам Бастрыкина, за подрывом автомобиля Прилепина стоят украинские спецслужбы. Подготовка к теракту, пояснил он, была технически сильной и мощной.

Тайник с боеприпасами, с помощью которых автомобиль писателя был взорван, обнаружили в Московской области, заявил Бастрыкин.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвали 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



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