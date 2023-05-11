Погибшему соратнику Прилепина Шубину присвоили орден Мужества

Фото: пресс-служба Захара Прилепина

Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества, сообщает РИА Новости.

Ранее говорилось, что Шубин также был представлен к ведомственной награде Росгвардии.

Автомобиль с Прилепиным и сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным был взорван 6 мая в Нижнем Новгороде. Шубин погиб, писатель получил травмы.

Прилепина прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".



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