Прилепин заявил, что устроивший покушение следил за ним 1,5 года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Человек, устроивший покушение на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года, следил за ним 1,5 года. Об этом сам писатель заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, все это время совершивший покушение периодически выезжал из России, а затем возвращался обратно. В стране он якобы также получал зарплату. Однако совершить нападение в Москве не мог, поскольку Прилепин постоянно находился с охраной, уточнил писатель.

"Он трижды ко мне подходил, однажды в упор даже подходил ко мне, в Воронеже, на моих фестивалях. И потом ему сменили план и сказали – тогда в деревню выезжай и начинай там готовиться", – заявил Прилепин.

После этого у человека якобы забрали огнестрельное оружие и выдали мины. С ними он начал работать, чтобы взорвать автомобиль, рассказал писатель.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. На пассажирском сидении был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

В свою очередь, Прилепин в результате произошедшего получил травмы и перенес несколько операций. По его словам, их было минимум четыре.

После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший соратник писателя Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

