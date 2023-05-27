Прилепин сообщил, что пережил четыре сложнейшие операции

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Писатель Захар Прилепин рассказал, что пережил минимум четыре сложнейшие операции после подрыва его автомобиля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Прилепин уточнил, что они длились по 4–6 часов.

"И нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12", – подчеркнул писатель.

По словам Прилепина, он находится в добром и временами веселом состоянии, однако раз в три дня начинает прощаться с жизнью. Врачи все же находят способ его успокоить, добавил писатель.

Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван 6 мая. На пассажирском месте был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб.

Прилепин получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая. Затем специалистам пришлось осуществлять еще два оперативных вмешательства.

20 мая пресс-служба Прилепина сообщила, что его состояние позволяет приступить к первому этапу реабилитации.