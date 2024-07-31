31 июля, 17:30Происшествия
Генпрокуратура РФ направила в суд дело участника покушения на Прилепина
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ведомство на сайте.
Гражданин Украины Александр Пермяков обвиняется в совершении теракта и иных преступлений. Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, говорится в публикации.
Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сидении был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб, сам писатель получил травмы и перенес несколько операций.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого – Александра Пермякова. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.
После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.
Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины