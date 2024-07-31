Генпрокуратура РФ направила в суд дело участника покушения на Прилепина

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Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ведомство на сайте.

Гражданин Украины Александр Пермяков обвиняется в совершении теракта и иных преступлений. Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, говорится в публикации.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался 6 мая 2023 года. На пассажирском сидении был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате подрыва машины он погиб, сам писатель получил травмы и перенес несколько операций.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого – Александра Пермякова. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

После случившегося Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества. Погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

