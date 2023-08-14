Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Сопредседателю партии "Справедливая Россия – За Правду" Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка Росгвардии "Оплот" по военно-политической работе. Об этом сообщается на сайте фракции.

Ранее Прилепин поблагодарил руководство Росгвардии и Владимира Путина за доверие и наделение полков новыми полномочиями и тяжелым вооружением. Он подчеркнул, что история России "свершает огромный поворот", который ставит "жесткие вызовы", но бойцы их принимают.

"Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", – сказал он.

О назначении Прилепина заместителем командира стало известно 1 августа. Отмечалось, что мужчина "по излечении вернется в строй".

6 мая автомобиль писателя вместе с ним и его телохранителем Александром Шубиным был взорван в Нижнем Новгороде. Прилепин сильно пострадал, Шубин погиб. Для восстановления писателю потребовалось минимум четыре операции.

Позже удалось задержать подозреваемого, которым оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Врачи проведут Захару Прилепину еще одну операцию