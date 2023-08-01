Прилепин подтвердил свое назначение на должность замкомандира полка Росгвардии "Оплот"

Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подтвердил, что был назначен на должность заместителя командира полка Росгвардии "Оплот". Об этом писатель написал в своем телеграм-канале.

"Новости бегут и нагоняют. <...> Я получил должность заместителя командира полка (полк Росгвардии "Оплот". – Прим. ред.) и по излечении вернусь в строй", – заявил Прилепин.

При этом он отметил, что созданный им совместно с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии "Оплот" расширят до размера полка. Боевое соединение также получит тяжелое вооружение, добавил писатель.

Как подчеркнул Прилепин, поставленные руководством Росгвардии и Владимиром Путиным задачи будут выполнены.

6 мая на Прилепина совершили покушение в Нижнем Новгороде. Автомобиль писателя вместе с ним и его телохранителем Александром Шубиным был взорван.

Прилепин сильно пострадал, а Шубин погиб. Для восстановления писателю потребовалось несколько операций. По его словам, он пережил минимум четыре хирургических вмешательства.

Позже удалось задержать подозреваемого – им оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

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