YouTube заблокировал канал Захара Прилепина

Фото: youtube.com/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал российского писателя Захара Прилепина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Мировая жаба съела и мой канал на YouTube, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым "Уроком русского", – написал Прилепин.

Писатель добавил, что принимает это действие со стороны видеохостинга как награду и попрощался со своим каналом.

Отмечается, что при попытке открыть канал сайт показывает сообщение, что данная страница недоступна.

Ранее Прилепин, пострадавший во время совершенного на него покушения, опубликовал видео в день своего рождения, который был 7 июля, на котором он впервые с момента происшествия стоит на ногах.

На кадрах было видно, что Прилепин стоит на фоне воздушных шаров с символом специальной военной операцией – буквой Z. Он сопроводил ролик комментарием: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее".

Покушение на Прилепина и Александра Шубина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван, Шубин погиб на месте, а писатель сильно пострадал.

Для восстановления Прилепину потребовалось несколько операций. По его словам, он пережил минимум четыре хирургических вмешательства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на него.

Позже удалось задержать подозреваемого – им оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

В конце июня Басманный районный суд Москвы продлил арест Пермякову до 6 октября.



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