Прилепин опубликовал видео, где он впервые с момента покушения стоит на ногах

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", российский писатель Захар Прилепин, пострадавший во время совершенного на него покушения, опубликовал видео в день своего рождения, на котором он впервые с момента происшествия стоит на ногах.

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", – написал он в своем официальном телеграм-канале.

На кадрах видно, что Прилепин стоит на фоне воздушных шаров с символом специальной военной операцией – буквой Z.

Уточняется, что в пятницу, 7 июля, писатель отмечает свой день рождения, ему исполнилось 48 лет.

Ранее Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а его соратник, погибший во время покушения, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин был удостоен орденом Мужества посмертно.

Покушение на Захара Прилепина и Александра Шубина было совершено 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был взорван, Шубин погиб на месте, а писатель сильно пострадал.

Для восстановления Прилепину потребовалось несколько операций. Как утверждает писатель, он пережил минимум четыре хирургических вмешательства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя. Позже удалось задержать подозреваемого – им оказался уроженец города Дружковка Донецкой области Александр Пермяков. Мужчина признался, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

В конце июня Басманный районный суд Москвы продлил арест Пермякову до 6 октября.



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