Число пострадавших после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 42

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Количество граждан, обратившихся за помощью врачей после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, увеличилось до 42. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали в теракт.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что он был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, который проводил творческий вечер в этом кафе. Следователи считают, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова принесла в заведение статуэтку и подарила ее журналисту. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Заседание суда по делу девушки проходило в закрытом для СМИ формате. По словам судьи, это было сделано во избежание разглашения тайны предварительного расследования. Басманный суд Москвы арестовал Трепову до июня.

В ходе допроса Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку. Позже ей предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

В свою очередь, Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно.

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!