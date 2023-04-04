Суд закрыл заседание по делу подозреваемой в совершении теракта в Петербурге Треповой

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Басманный суд Москвы принял решение закрыть для прессы заседание по делу подозреваемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова судьи.

"Суд постановил во избежание тайны предварительного расследования провести заседание в закрытом режиме", – сообщил судья.

Трепова была задержана по подозрению в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате ЧП мужчина погиб, еще 40 человек получили ранения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт.

На допросе задержанная Трепова призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась. Позже девушке предъявили обвинение по двумя статьям УК РФ: "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.



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