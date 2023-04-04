Пригожин посетил кафе в Санкт-Петербурге, где был убит Татарский

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил кафе в Санкт-Петербурге, где 2 апреля произошел взрыв, унесший жизнь военкора Максима Фомина, больше известного как Владлен Татарский. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

Как заявил Пригожин, движение "Кибер фронт Z", несмотря на гибель Владлена Татарского, должно получить новый толчок и превратиться в реальную общественную организацию.

Ранее Пригожин посмертно зачислил в ряды ЧВК Владлена Татарского. По словам бизнесмена, это необходимо для того, чтобы родные погибшего могли получить компенсации и другие социальные гарантии, предусмотренные для погибших военнослужащих частной военной компании.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. Во время творческого вечера военкора Владлена Татарского произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали. Взрывное устройство, предположительно, было заложено в подарок – статуэтку, которую презентовали военкору.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

СК России предъявило обвинение Дарье Треповой по статьям "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

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