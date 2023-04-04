Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в Петербурге

Фото: МВД МЕДИА/ТАСС

Главное следственное управление СК России предъявило обвинение Дарье Треповой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале СК.

Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Следствие попросило суд арестовать обвиняемую. По данным СК, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.

Во время творческого вечера военкора произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт.

По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

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