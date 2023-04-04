Татарского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве – СМИ

Фото: NEWS.ru/TACC/Сергей Булкин

Похороны военного корреспондента Максима Фомина, который больше известен как Владлен Татарский, пройдут на Троекуровском кладбище в столице. Об этом рассказал источник в военных кругах, который знаком с пожеланиями близких погибшего.

"Татарского похоронят на Троекуровском кладбище. Дата пока неизвестна", – передает ТАСС его слова.

2 апреля во время творческого вечера Татарского в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 40 человек пострадали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя Дарья Трепова.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

4 апреля Главное следственное управление СК России предъявило обвинение Треповой в совершении теракта. По информации следствия, девушка, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту.



Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 40 человек

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