В УФСИН Мордовии опровергли госпитализацию осужденной за теракт Дарьи Треповой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова (Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов)

Сведения о госпитализации Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденной за теракт в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Мордовии.

"Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима", – говорится в сообщении.

В УФСИН подчеркнули, что состояние здоровья Треповой оценивается как удовлетворительное, она не нуждается в медпомощи.

До этого некоторые телеграм-каналы стали распространять информацию о госпитализации Треповой на фоне депрессии и раскола личности.

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.

Выяснилось, что Трепова принесла на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

В конце января 2024 года суд приговорил ее к 27 годам заключения. 20 мая апелляционный военный суд признал ее приговор законным.

