13 августа, 15:53Происшествия
В УФСИН Мордовии опровергли госпитализацию осужденной за теракт Дарьи Треповой
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова (Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов)
Сведения о госпитализации Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденной за теракт в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН по Мордовии.
"Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима", – говорится в сообщении.
В УФСИН подчеркнули, что состояние здоровья Треповой оценивается как удовлетворительное, она не нуждается в медпомощи.
До этого некоторые телеграм-каналы стали распространять информацию о госпитализации Треповой на фоне депрессии и раскола личности.
В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб Татарский, еще 42 человека пострадали.
Выяснилось, что Трепова принесла на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.
В конце января 2024 года суд приговорил ее к 27 годам заключения. 20 мая апелляционный военный суд признал ее приговор законным.