В апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.

"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", – указано в сообщении.

На данный момент дата их рассмотрения еще не назначена.

В конце января суд приговорил Трепову к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей.

Девушка обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления").

Прокурор в ходе прений запрашивала для Треповой 28 лет лишения свободы.