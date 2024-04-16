16 апреля, 06:20Происшествия
В апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
"В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ", – указано в сообщении.
На данный момент дата их рассмотрения еще не назначена.
В конце января суд приговорил Трепову к 27 годам заключения по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, также ей назначен штраф 600 тысяч рублей.
Девушка обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств"), части 4 статьи 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления").
Прокурор в ходе прений запрашивала для Треповой 28 лет лишения свободы.
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