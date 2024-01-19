Прокурор запросила для обвиняемой в теракте Треповой 28 лет заключения

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Прокурор запросила для Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года, 28 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет", – заявила представитель гособвинения в прениях сторон.

Вместе с тем она рекомендовала назначить девушке штраф в 800 тысяч рублей. Отмечается, что прокурор также запросила для обвиняемого в укрывательстве Треповой Дмитрия Касинцева 1 год и 10 месяцев заключения.

В апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В рамках расследования правоохранители задержали и Дмитрия Касинцева, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он был в курсе, что та причастна к ситуации, однако скрывал ее. По данным следствия, он сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

В ходе заседания суда 15 ноября они частично признали свою вину. Впоследствии Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой. Она останется в СИЗО до 18 апреля 2024 года.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей.

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