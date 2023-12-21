Трепова получила от кураторов криптовалюту на 191,5 тысячи рублей за выполненные задания

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая обвиняется в теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, получила за выполнение заданий от кураторов около 191,5 тысячи рублей на криптокошелек с декабря прошлого года по март этого года. Об этом заявила на суде прокурор Надежда Тихонова, передает ТАСС.

Эти сведения были получены в результате осмотра телефона обвиняемой, где в одном из чатов было найдено сообщение с адресом криптовалютного кошелька Binance. После этого следователь перешел по этой ссылке, где узнал информацию о получаемых ею средствах.

"Дата первой операции – 15 декабря 2022 года, дата последней операции – 26 марта 2023 года", – уточнила на заседании прокурор.

Как утверждает следствие, из перечисленной суммы криптовалюты Трепова вывела на свой счет в банке "Тинькофф" 132,5 тысячи рублей.

При этом уточняется, что на допросе в суде близкая подруга обвиняемой Милана Хаванова сообщила, что Трепова получала переводы на криптокошелек от тех, кто дистанционно назначал ей задания.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Позже Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Треповой. Она останется под стражей еще в течение полугода – до 18 апреля 2024 года включительно.



Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря