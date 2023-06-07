Обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой продлили домашний арест

Фото: depositphotos/YGphoto

Петербургский суд продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву, которого обвиняют в укрывательстве Дарьи Треповой, фигурирующей в деле о теракте, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга написала в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что меру пресечения продлили до 7 сентября 2023 года. Касинцева обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

Пресс-служба напомнила, что Трепова 2 апреля, скрываясь после теракта, пришла к подозреваемому в квартиру на улице Федора Абрамова. Касинцев знал, что Трепова причастна к теракту, скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки. Ранее по делу он проходил как свидетель.

13 апреля Ленинский районный суд Петербурга отправил Касинцева под домашний арест до 10 июня 2023 года.

Теракт произошел 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский. Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова, подарившая журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. 1 июня арест Треповой продлили до 2 сентября этого года.

Позже выяснилось, что подготовкой убийства руководил журналист Роман Попков, в настоящее время проживающий на Украине. Впоследствии его объявили в розыск.

Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК