Суд продлил арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарье Треповой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Суд продлил арест Дарье Треповой, обвиняемой в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщает ТАСС.

"Срок содержания под стражей в отношении Треповой продлен на срок до 2 сентября 2023 года", – сообщили в суде.

Трепова обвиняется в совершении теракта 2 июня в одном из кафе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский.

Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, получили травмы. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий Трепову задержали.

Выяснилось, что подготовкой убийств руководил журналист Роман Попков, в настоящее время проживающий на Украине. Он переписывался с Дарьей Треповой, которая затем и передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Впоследствии Попкова объявили в розыск.

В Сети появилось крупное фото статуэтки, которую подарили военкору Татарскому