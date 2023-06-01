Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК

Фото: телеграм-канал "Владимир Соловьев NEWS"

Журналист Роман Попков, проживающий на Украине, руководил подготовкой теракта в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ ("Руководство совершением террористического акта")", – говорится в публикации.

В рамках расследования выяснилось, что Попков переписывался с Дарьей Треповой, которая затем и передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Журналист давал ей указания по подготовке теракта в соцсетях.

"Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к теракту, и все обстоятельства совершенного преступления", – сообщается в публикации СК РФ.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, получили травмы. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали Дарью Трепову.

Позже СК объявил в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, который, по версии следствия, был соучастником взрыва. Правоохранители считают, что он является членом организованной преступной группы, совершившей теракт. В феврале этого года он приехал на территорию РФ, чтобы принять участие в подготовке преступления.



ФСБ назвала имя человека, который готовил убийство военкора Владлена Татарского