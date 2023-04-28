Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

Также в перечень включили Юрия Денисова, передавшего Треповой взрывное устройство. Перечень террористов и экстремистов обновили 28 апреля.

Там указано, что Дарья Трепова родилась 16 февраля 1997 года, а Юрий Денисов – 13 августа 1987 года.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рамках его расследования была задержана Трепова. Она подарила Татарскому статуэтку со взрывным устройством.

Вместе с Треповой организацией убийства Татарского занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Он отправил девушке бомбу при помощи экспресс-доставки.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в законную силу. 12 апреля защита Треповой обжаловала ее арест.



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