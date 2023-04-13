13 апреля, 19:07Происшествия
В Сети появилось фото статуэтки со взрывным устройством, которую подарили Татарскому
Фото: телеграм-канал SHOT
Опубликована фотография статуэтки с взрывным устройством, которую Дарья Трепова подарила погибшему военкору Владлену Татарскому. Об этом сообщает Life.ru.
Эксперт по взрывному делу подтвердил изданию, что внутри скульптуры находился пластит, а магнит, установленный на ней, не позволял статуэтке случайно взорваться.
Отмечается, что, когда Трепова сняла магнит, у украинских агентов появилась возможность дистанционно активировать устройство, что привело к взрыву.
Теракт в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рамках его расследования задержал Трепову.
4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2023 года. 8 апреля решение вступило в законную силу. 12 апреля защита Треповой обжаловала арест.
Ранее издание сообщало, что перед терактом в кафе Санкт-Петербурга Трепова получала указания от куратора в мессенджере Telegram. Он и попросил девушку снять магнит перед тем, как она вручила бюст Татарскому. Также до происшествия Трепова отправилась в церковь и попросила у священника благословение.
До этого стало известно, что вместе с Треповой организацией убийства Татарского занимался гражданин Украины Юрий Денисов. Он отправлял девушке бомбу при помощи экспресс-доставки.
В Сети появилось крупное фото статуэтки, которую подарили военкору Татарскому
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