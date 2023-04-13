09:59Происшествия
В ФСБ назвали спецслужбы Украины организаторами убийства военкора Татарского
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Убийство военного журналиста Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса экспресс-доставки передал ей взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
По данным спецслужб, в феврале член украинской диверсионно-террористической группы прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.
С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания военкора. После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.
Инициирована процедура объявления Денисова в международный розыск.
Также ФСБ сообщают, что организаторами убийства Владлена Татарского были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.
2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова. Предполагается, что она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.
4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в силу. 12 апреля защита обвиняемой обжаловала ее арест.
Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!