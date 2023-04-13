В ФСБ назвали спецслужбы Украины организаторами убийства военкора Татарского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Убийство военного журналиста Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса экспресс-доставки передал ей взрывное устройство, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужб, в феврале член украинской диверсионно-террористической группы прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания военкора. После совершения теракта 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Инициирована процедура объявления Денисова в международный розыск.

Также ФСБ сообщают, что организаторами убийства Владлена Татарского были спецслужбы Украины и их агентура из скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова. Предполагается, что она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в силу. 12 апреля защита обвиняемой обжаловала ее арест.

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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