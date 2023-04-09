На Западе пытаются сделать из Дарьи Треповой жертву – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За все время, что прошло с момента гибели военкора Владлена Татарского не прозвучало ни "слова осуждения" со стороны западных "радетелей" за свободу СМИ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой <...> жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие", – написала она.

По мнению Захаровой, из Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, пытаются слепить образ жертвы. Как подчеркнула представитель МИД РФ, в эти дни нашлись даже те, кто делает заявления, "которые, говоря юридическим языком, можно однозначно квалифицировать как публичное оправдание терроризма".

Захарова заявила, что политической традицией западного либерализма уже давно стало патологическое лицемерие. Она считает, что это особенно заметно на примере "насквозь лживой заботы" о правах журналистов и СМИ.

Она называет политику Запада "конвеером человеконенавистничества" из-за либерального лицемерия. По ее мнению, следующим шагом западных стран может стать и оправдание насилия в отношении "неправильных журналистов".

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело

Согласно данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла с собой в кафе статуэтку, которую подарила военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Девушку вскоре задержали.

Басманный столичный суд арестовал Трепову до июня этого года. Во время допроса она созналась, что принесла статуэтку в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей этот предмет.

Сейчас Трепова сотрудничает со следствием. Показания девушки проверяются следственной и оперативной группами, состоящими из десятков сотрудников силовых органов.

Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище

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