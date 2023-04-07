Мать погибшего военкора Татарского простила обвиняемую в его убийстве Дарью Трепову

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Мать погибшего в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга военного корреспондента Владлена Татарского простила Дарью Трепову, которая обвиняется в его убийстве. Об этом сообщает Life.ru.

"Да, я их прощаю всех, пусть господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться", – отметила она.

2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный суд арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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