Российская оппозиция превратилась в террористов и убийц – Медведев

Фото: kremlin.ru

Российская несистемная оппозиция не просто хочет поражения РФ, теперь она занимается терроризмом и убивает собственных соотечественников. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". <...> Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев связал деятельность оппозиции не только с недавним убийством военкора Владлена Татарского, но и с расстрелом машины с детьми в Брянской области и подрывом автомобиля, в котором находилась журналистка Дарья Дугина.

"Эта шваль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны", – продолжил зампред Совбеза.

Он назвал сторонников российской оппозиции "полудебильным расходным материалом", отметив, что те не смогут избежать наказания. По его словам, финансируя таких людей, представители оппозиции, заручившись поддержкой Запада, ведут войну против собственной страны. Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), Леонид Волков (признан в РФ иноагентом), Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом) стали обычными террористами и убийцами, считает Медведев.

"Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел", – уверен политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что с террористами не договариваются, а без слов истребляют при первой возможности. Таких людей нельзя простить, подытожил он.

2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, произошел взрыв. В результате журналист погиб, еще 40 человек пострадали.

Взрывное устройство, предположительно, находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. Накануне девушку задержали, а во вторник, 3 апреля, ей было предъявлено обвинение в совершении теракта.

Как сообщали в НАК, Трепова является сторонницей Алексея Навального и организованного им "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.



Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта в кафе в Петербурге

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