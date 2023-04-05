В Госдуме просят проверить Долгополова и Оганесяна после пародии на теракт в Петербурге

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Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина организовать проверку в отношении стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые разыграли на сцене пародию по мотивам вручения статуэтки со взрывчаткой погибшему военкору Владлену Татарскому.

"Юмор на человеческой трагедии – преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен", – написала парламентарий в своем телеграм-канале.

Лантратова попросила Бастрыкина дать правовую оценку действиям комиков и принять соответствующие меры.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Оганесяна и Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку, в которой Долгополов передал статуэтку Оганесяну. В зале при этом звучал смех и аплодисменты зрителей.

Владлен Татарский умер 2 апреля в результате теракта в кафе Петербурга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По версии следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный суд Москвы арестовал девушку до июня. В ходе допроса она призналась, что принесла этот предмет в заведение.

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

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