Обвиняемая в теракте в Петербурге сотрудничает со следствием – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов", – сказал собеседник информагентства.

Он отметил, что сейчас правоохранители отрабатывают разные версии случившегося, устанавливают возможных соучастников Треповой, а также выясняют мотивы преступления.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Ее она подарила Татарскому.

Позже девушку задержали. Басманный суд Москвы арестовал ее до 2 июня этого года.



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