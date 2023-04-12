Защита обвиняемой в теракте Треповой обжаловала арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Защита Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, обжаловала ее арест. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу суда.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в силу, из чего был сделан вывод, что защита либо не успела, либо не стала его обжаловать.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова. Предполагается, что она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

8 апреля прошла церемония прощания с Татарским. Проводить журналиста в последний путь пришли в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и другие. Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.



Суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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