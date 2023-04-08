14:24Общество
Церемония прощания с военкором Татарским завершилась в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским завершилась в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
С военкором простились на Троекуровском кладбище. Среди собравшихся были военные, добровольцы и гражданские, много молодежи. Также были замечены – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, друг военкора рэпер Аким Апачев, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Уточняется, что на территории кладбища были усилены меры безопасности. К нему перекрыли проезд, а вход осуществлялся только через металлические рамки и после тщательного осмотра, который проводили сотрудники полиции.
На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр.
Теракт в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.
3 апреля Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.
По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.
Басманный столичный Москвы арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.
С военкором Владленом Татарским прощаются на Троекуровском кладбище
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