Церемония прощания с военкором Татарским завершилась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским завершилась в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

С военкором простились на Троекуровском кладбище. Среди собравшихся были военные, добровольцы и гражданские, много молодежи. Также были замечены – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, друг военкора рэпер Аким Апачев, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Уточняется, что на территории кладбища были усилены меры безопасности. К нему перекрыли проезд, а вход осуществлялся только через металлические рамки и после тщательного осмотра, который проводили сотрудники полиции.

На похоронной процессии также присутствовал военный оркестр.

Теракт в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

3 апреля Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный Москвы арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



С военкором Владленом Татарским прощаются на Троекуровском кладбище

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