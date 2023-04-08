Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге

Фото: URA.RU/TASS/Андреев Владимир

Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте Дарьи Треповой, арестованной по делу о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля", – указано в карточке дела.

Представители Треповой либо не успели обжаловать ее арест, либо не стали этого делать, так как трехдневный срок для этого истек.

2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Из-за взрыва пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла с собой в кафе статуэтку, которую подарила военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Девушку впоследствии задержали.

Басманный столичный суд арестовал Трепову до июня этого года. Во время допроса она созналась, что принесла статуэтку в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей этот предмет.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

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