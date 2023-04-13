Суд отправил под домашний арест укрывателя обвиняемой в совершении теракта в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, подозреваемого в укрывательстве Дарьи Треповой, которая, в свою очередь, обвиняется в совершении теракта, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Процесс проходил в закрытом режиме. Следователем было подано соответствующее обоснованное и мотивированное ходатайство вместе с материалами", – говорится в сообщении.

Мужчине вменяют вину по статье 205.6 Уголовного кодекса (УК) РФ. Его арестовали до 10 июня 2023 года.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова. Предполагается, что она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 12 апреля защита обвиняемой обжаловала ее арест.

13 апреля стало известно, что убийство совместно с Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Выяснилось, что он с помощью сервиса экспресс-доставки передал ей взрывное устройство.



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