Организатор убийства Татарского приезжал на могилу к отцу во Владимир

Фото: ЦОС ФСБ России

Украинец Юрий Денисов, который является предполагаемым организатором убийства военного журналиста Владлена Татарского, перед терактом в кафе в Санкт-Петербурге приезжал на могилу к своему покойному отцу во Владимир. Об этом сообщает Life.ru.

Денисов вырос в Мариуполе, а затем вместе с отцом уехал работать в РФ. Во Владимире он жил около года, после чего поехал в Киев. Его отец умер осенью, дом пришлось продавать.

Отмечается, что у мужчины есть и другие родственники, которые проживают на территории России. Так, по информации издания, его дядя живет во Владимире. Он отзывается о племяннике как о "скользком" человеке. В Сургуте у Денисова живет тетя, которая не желает говорить о нем.

Кроме того, выяснилось, что у него есть супруга и ребенок, которые в настоящее время пребывают в Литве.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт. В результате него погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования была задержана Дарья Трепова. Предполагается, что она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство.

Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 12 апреля защита обвиняемой обжаловала ее арест.

13 апреля стало известно, что убийство совместно с Треповой готовил Денисов. Выяснилось, что он с помощью сервиса экспресс-доставки передал ей взрывное устройство.



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