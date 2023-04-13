Перед терактом Дарья Трепова сняла со скульптуры магнит, защищавший ее от детонации – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Курирующий Дарью Трепову перед терактом в кафе Санкт-Петербурга попросил ее снять магнит со статуэтки, который защищал ее от взрыва. Об этом сообщает Life.ru.

У издания появилась последняя переписка Треповой с куратором в Telegram. Она велась утром 2 апреля, в день взрыва и гибели военкора Владлена Татарского.

"Когда будешь вручать статуэтку Владлену Татарскому, не забудь снять с нее магнит. И обязательно передай военкору, что это ему подарок от Союза скульпторов", – написал куратор.

Издание предполагает, что в скульптуру был залит пластит и вставлен взрыватель, а магнит сдерживал активатор. После его снятия и произошла детонация.

Как сообщают источники издания, до происшествия Трепова отправлялась в церковь, где обратилась к священнику с просьбой благословить ее. Она рассказала о своих планах на переезд в Киев и о том, что хочет работать в киевском СМИ. Священник благословил ее только на переезд.

13 апреля стало известно, что убийство Татарского совместно с Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Он с помощью сервиса экспресс-доставки передал ей взрывное устройство.

По данным ФСБ, в феврале член украинской диверсионно-террористической группы прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания военкора.

Мужчина, продавший машину Денисову, рассказал изданию, что покупатель не вызвал у него никаких подозрений. По его словам, во время сделки Денисов показал ему украинский паспорт и временную прописку во Владимирской области, после чего отдал деньги и уехал на автомобиле.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в рамках его расследования была задержана Трепова. Она подарила Татарскому статуэтку со взрывным устройством.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня этого года. 8 апреля решение вступило в законную силу. 12 апреля защита Треповой обжаловала ее арест.



Следователи установили личность соучастника убийства Владлена Татарского

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!