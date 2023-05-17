СК объявил в розыск соучастника убийства Татарского, передавшего статуэтку со взрывчаткой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет России объявил в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, который был соучастником теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Ему заочно предъявили обвинение.

По версии следствия, Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в Санкт-Петербурге. В феврале текущего года он приехал в Россию, чтобы принять участие в подготовке преступления.

Денисов передал Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом, которую она принесла в кафе на встречу с Татарским. Впоследствии произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента.

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Военкор Татарский погиб 2 апреля в результате теракта, произошедшего в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге. Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, получили травмы и ранения.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. В ходе выяснения обстоятельств теракта задержали Дарью Трепову, которая во время мероприятия передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В свою очередь, Денисов в уголовном деле проходит как соучастник, который передал Треповой взрывное устройство. Он является членом диверсионной украинcкой группы. Передачу устройства он, по версии спецслужб, осуществил с помощью сервиса экспресс-доставки.

