МВД РФ объявило в розыск журналиста Попкова

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Российское министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста Романа Попкова, следует из разыскной базы ведомства.

"Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ", – говорится в карточке на сайте базы.

По какой именно статье ищут журналиста не указано. По информации СМИ, Попкова связывают со смертью военкора Владлена Татарского (Максима Фадеева). Последний 2 апреля погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, получили травмы. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали Дарью Трепову, которая во время творческого вечера передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Позже СК объявил в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, который, по версии следствия, был соучастником взрыва. Правоохранители считают, что он является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в Санкт-Петербурге. В феврале этого года он приехал на территорию России, чтобы принять участие в подготовке преступления.