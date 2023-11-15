Обвиняемая в убийстве военкора Татарского частично признала вину

Фото: Агенство "Москва"/Пелагия Тихонова

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что частично признает вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, где рассматривается дело Треповой.

Трепова пояснила, что не знала о встроенном внутри статуэтки взрывном устройстве, поэтому признала вину лишь в пользовании поддельными документами.

Обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев также признал свою вину частично.

Гособвинитель, в свою очередь, заявил, что Трепова до 1 апреля получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки к теракту: она приобрела билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию и открытки на тему спецоперации. Оставшиеся средства обвиняемая потратила на личные нужды.

По словам прокурора, Трепова самостоятельно привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, а 2 апреля девушка пришла на встречу военкора с поклонниками в кафе.

Как утверждает прокурор, обвиняемая, воспользовавшись доверием Татарского и осознавая общественно-опасные последствий своих действий, передала статуэтку с взрывчаткой в подарочной упаковке военкору с целью воздействия на властей по прекращению спецоперации.

"После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины сим-карты привело его в действие, после чего произошел его взрыв", – заключил гособвинитель.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате него погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Трепову. Она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря