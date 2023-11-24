Арест Треповой продлен до 18 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщает ТАСС.

Она останется под стражей еще в течение полугода – до 18 апреля 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд собирается рассмотреть по существу дело Дарьи Треповой до конца года. Гособвинитель находится на данный момент под государственной защитой по причине резонанса вокруг уголовного дела и его террористической направленности.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря