Суд планирует рассмотреть дело Треповой до конца года

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Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге собирается рассмотреть по существу дело Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) о теракте в кафе, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело", – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что потерпевшие по данному делу потребовали взыскать с обвиняемой примерно 2 миллиона рублей. Кроме того, уточняется, что гособвинитель находится на данный момент под государственной защитой по причине резонанса вокруг уголовного дела и его террористической направленности.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погиб военкор Татарский, еще 42 человека пострадали.

В рамках расследования уголовного дела задержали Трепову. По данным следствия, она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки.

На заседании суда 15 ноября Трепова и Касинцев частично признали свою вину.

Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря