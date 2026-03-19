Слуцкий заявил, что депутата Свинцова исключили из ЛДПР за громкие высказывания

Исключение депутата Андрея Свинцова из Либерально-демократической партии России (ЛДПР) связано с его громкими заявлениями, которые вызывали тревожные настроения в обществе. Об этом сообщает RT со ссылкой на лидера фракции Леонида Слуцкого.

Он отметил, что Свинцов зачастую пытался нарастить личную медийность на различных громких темах, в том числе на ограничениях в интернете, а также на введении крупных штрафов за подарок в виде алкоголя.

"Задача парламентария – быть опорой для граждан, помогать доносить реальные проблемы до власти и добиваться их решения, а не становиться ретранслятором хайповых, но пустых инфоповодов", – подчеркнул Слуцкий.

Решение об исключении Свинцова из ЛДПР было принято 18 марта. По словам замруководителя аппарата фракции Элеоноры Кавшар, депутата отстранили из-за его действий, "порочащих репутацию ЛДПР", а также из-за массовых жалоб со стороны россиян.

Сам Свинцов заявил, что не собирается обжаловать в суде свое исключение. Он отметил, что решение принято коллективным руководством партии, а коллектив, как он считает, ошибаться не может.